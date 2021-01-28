تسلا.. تحديثات جذرية من الداخل والخارج على طرازي "أس" و"أكس"

أعلنت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية عن نسخ محدثة من سياراتها من طرازي "أس" و"أكس" اللذان سيتم طرحهما في وقت لاحق من العام الجاري.

ووفقا للمواصفات التي تم الكشف عنها، فإن المقود في الطرازين سيكون على شكل حرف التاء كبيرا بالعربية أو حرف "يو" بالإنجليزية، وسيكون أشبه بمقود الطائرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النافذة الأمامية للسيارة ستكون أعرض وأكثر اتساعا مما يمنح سائق السيارة مشهدا عريضا أمام السيارة.

ووفقا لما ذكرته شركة تسلا، في موقعها على الإنترنت، في تقرير الأرباح للربع المالي الرابع للعام 2020، الذي صدر الأربعاء، فإن الطرازين "أس" و"أكس" سيخضعان لتحديثات شاملة، بحسب ما ذكر موقع "بيزنيس إنسايدر".

ومن بين ما تشمله هذه التحديثات، تغييرات في ناقل الحركة، ووحدة البطارية وحزام البطاريات ووحدات القيادة، بالإضافة إلى تحديثات على التصميم الداخلي حيث تفيد المعلومات بأنه سيكون جديدا بالكامل، بالطبع عدا عن التحديثات الخارجية وغيرها من التحسينات، وفقا لما ذكرته الشركة.

ولكن التغيير الذي يلفت الانتباه أكثر من غيره هو أن تسلا تخلت عن عجلة القيادة المستديرة العادية الموجودة في الطرازين أس وأكس لصالح عجلة القيادة شبه المربعة والشبيهة إلى حد كبير بمقود الطائرة، فيما تم نقل إشارات الانعطاف إلى أزرار اللمس على عجلة القيادة نفسها.

الجدير بالذكر أن سعر الطراز أكس يقدر بحوالي 120 ألف دولار، بينما يبلغ سعر الطراز أس حوالي 80 ألف دولار.