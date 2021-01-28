بلينكن يشدد على أهمية "البناء" على اتفاقيات السلام بالمنطقة

أكد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن اهتمام واشنطن بمزيد من البناء على ما حدث من تقدم لدفع السلام في الشرق الأوسط.
وأشاد بلينكن، في اتصال مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي بما تحقق من تقدم في اتفاقيات "أبراهام" للسلام بين إسرائيل ودول عربية.
وفي أول مؤتمر صحفي له كوزير للخارجية الأميركية، الأربعاء، قال أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تراجع عدداً من القرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأكد بلينكن دعم إدارة بايدن لاتفاق السلام، كما ربط بين عودة واشنطن للاتفاق النووي مع إيران، بوفاء طهران بالتزاماتها تجاهه.
وبيّن بلينكن موقف إدارة الرئيس جو بايدن الجديدة من طائفة من القضايا أبرزها اليمن وإيران والسلام في الشرق الأوسط، فضلا عن العلاقات مع روسيا والصين.
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