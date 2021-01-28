إسرائيل تغلق معابرها مع مصر والأردن

أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، إغلاق المعابر بين إسرائيل وكل من الأردن ومصر، في إطار التصدي لتفشي فيروس كورونا.

وقال درعي إنه سيتم إغلاق هذه المعابر الحدودية اعتبارا من صباح اليوم الخميس الساعة 6:00 صباحا ولغاية نهاية الشهر الجاري، حيث لن يسمح للإسرائيليين والأجانب بدخول إسرائيل عن طريقها.

كذلك أعلن "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية" أنه سيتم عند الساعة الخامسة مساء اليوم، إغلاق معبر الكرامة الكرامة "اللنبي" حتى إشعار آخر، بالتنسيق مع الأردن والسلطة الفلسطينية، كجزء من الجهود الرامية إلى الحد من ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا.

وقال إنه لن يسمح بتنقل المسافرين عن طريق معبر جسر "اللنبي" في كلا الاتجاهين، ما عدا الحالات الإنسانية الاستثنائية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال بوقت سابق خلال زيارته مركز تطعيمات في مستوطنة سديروت إن "إسرائيل هي أول دولة في العالم تغلق حدودها البرية والجوية، حيث لن يسمح لأي طيران بالهبوط في البلاد، وقد أضفنا إلى ذلك إغلاق كل الحدود البرية، بما في ذلك الشوارع المؤدية إلى الأردن وذلك في مسعى للتصدي للفيروس وخاصة السلالات الجديدة".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في آخر إحصائية لها أن نسبة الفحوصات الإيجابية للكشف عن فيروس "كوفيد-19" بلغت 9.6%، في حين تلقى نحو 2768202 شخص الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة للفيروس، فيما أخذ نحو 1377803 أشخاص الجرعة الثانية.