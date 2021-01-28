رقم قياسي جديد لوفيات كورونا.. إسرائيل تسجل 96 وفاة بالفيروس و7668 إصابة خلال 24 ساعة

اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية صباح اليوم الكشف عن7,668 اصابة يومية بفيروس كورونا، والتي جاءت بعد اجراء نحو 83 الف فحصا كانت نسبة الاصابات الايجابية 9.2%.

كما كشفت المعطيات عن تسجيل رقم قياسي بعدد الوفيات حيث سجلت 96 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة وبلغ اجمالي عدد الوفيات 4,609 حالة وفاة.

ووفقا للمعطيات فان 1772 اسرائيلي يتلقون علاجهم في المستشفيات، من بينهم 1,132 مريض حالتهم توصف بالحرجة و306 يرتبطون باجهزة التنفس .

كما بلغت عدد الاصابات النشطة في اسرائيل 76,331، وتلقى 2,849,353 اسرائيلي الجرعة الاولى من اللقاح بينما تلقى 1,497,681 الجرعة الثانية.