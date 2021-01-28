القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصف قرى شمال سوريا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفًا مدفعيًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على قرية معلق وأطراف بلدة عين عيسى ومواقع على طريق حلب-الحسكة "M4" شمالي سوريا، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
وكان المرصد السوري قد وثّق، صباح اليوم، إصابة مدني بجراح، عقب استهدافه بنيران القوات التركية عند المحاور الشرقي لمنطقة عين عيسى، شمالي الرقة، حيث كان المواطن متوجه لتل تمر تزامنا مع مرور رتل عسكري من المنطقة.
وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، قصف بري تركي على قرية صيدا وطريق “M4” في ريف عين عيسى شمالي الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 23 يناير، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، على محاور قريتي جهبل والمشيرفة شرقي عين عيسى، إثر محاولة الفصائل الموالية لتركيا التسلل إلى مواقع قوات سوريا الديمقراطية.
وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون قريتي جهبل ومشيرفة على الطريق الدولي “m4” شرقي صوامع عين عيسى بريف الرقة الشمالي، تزامنًا مع أصوات اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة على تلك المحاور.
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