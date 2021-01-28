جدة - نرمين السيد - وتعتبر منظمة الصحة أن تحديد مسار انتقال الفيروس الذى أودى بحياة أكثر من مليونى شخص حتى الآن، وأصاب عشرات الملايين، وأضر بالاقتصاد العالمى، من الحيوان إلى الإنسان أمر ضرورى لمنع تفشى أوبئة مشابهة فى المستقبل، ويبدأ التحقيق من المكان الذى ظهرت فيه أولى الإصابات.
وكان فريق من خبراء المنظمة وصل إلى ووهان فى 14 يناير، للتحقيق فى منشأ فيروس كورونا، بعد أكثر من عام على ظهور أولى الإصابات فى المدينة بوسط الصين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. فريق الصحة العالمية يبدأ عمليات التحقيق فى نشوء كورونا بـ ووهان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.