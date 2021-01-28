عاجل.. فريق الصحة العالمية يبدأ عمليات التحقيق فى نشوء كورونا بـ ووهان

جدة - نرمين السيد - وتعتبر منظمة الصحة أن تحديد مسار انتقال الفيروس الذى أودى بحياة أكثر من مليونى شخص حتى الآن، وأصاب عشرات الملايين، وأضر بالاقتصاد العالمى، من الحيوان إلى الإنسان أمر ضرورى لمنع تفشى أوبئة مشابهة فى المستقبل، ويبدأ التحقيق من المكان الذى ظهرت فيه أولى الإصابات.

وكان فريق من خبراء المنظمة وصل إلى ووهان فى 14 يناير، للتحقيق فى منشأ فيروس كورونا، بعد أكثر من عام على ظهور أولى الإصابات فى المدينة بوسط الصين.