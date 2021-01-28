فايزر وبايونتيك: اللقاح فعال ضد نسختى كورونا البريطانية والجنوب إفريقية

جدة - نرمين السيد - ويعد لقاح "فايزر-بيونتيك" نوعًا جديدًا تمامًا من اللقاحات مصنوعًا من جزيئات الحمض النووى الريبى المرسال (mRNAs)، وهى أجزاء صغيرة من مادة وراثية توجِّه الخلايا -فى هذه الحالة- إلى إنتاج أجزاء صغيرة من البروتين الشوكى لفيروس كورونا المستجد.

وتكون أجزاء الحمض النووى الريبى المرسال محاطةً بجسيمات نانوية شحمية، وقد أظهر تحليل شركتى "فايزر" و"بيونتيك" لبياناتهما أنَّ اللقاح (الذى يُعطى على جرعتين، بفاصل زمنى بينهما قدره ثلاثة أسابيع) فعال بنسبة 95% فى الوقاية من "كوفيد-19".