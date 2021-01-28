عاجل.. إصابة 3 أشخاص فى انفجار بـ روسيا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان نشر على الصفحة التابعة لوزارة الأمن فى إقليم بيرم، "تلقت الوحدات رسالة حول انطلاق وحدات الإطفاء والإنقاذ إلى شارع جالبيرينا فى منطقة المصنع فى الإقليم، حيث شارك العشرات من عناصر الإطفاء ورجال الطوارئ وتمكنوا من إخماد الحريق".

وتابع البيان، وجراء الحادث أصيب ثلاثة أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى، ويتم حاليا التحقيق فى ظروف الحادث.