وزير الخارجية الأمريكى: سنقف ضد ضغوط بكين فى بحر الصين الجنوبى

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن فى اتصال هاتفى مع نظيره الفلبينى تيودورو لوكسين: "سنقف مع دول جنوب شرق آسيا (التى تطالب بالسيادة على أجزاء من بحر الصين الجنوبي) ضد ضغوط بكين". كما شدد الوزير بلينكن على أهمية معاهدة الدفاع المشترك لأمن البلدين، وتطبيقها الواضح على الهجمات المسلحة ضد القوات المسلحة الفلبينية فى المحيط الهادى بما فى ذلك بحر الصين الجنوبى".

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