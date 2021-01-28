النرويج تغلق حدودها أمام جميع القادمين اعتبارا من الغد لمكافحة فيروس كورونا

قررت الحكومة النرويجية إغلاق الحدود أمام جميع القادمين من غير المقيمين في المملكة اعتبارا من غد الجمعة 29 يناير الجاري، وعدم السماح بدخول البلاد، إلا في حالات استثنائية، في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقالت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الخميس - "إن الحدود ستكون مغلقة بالنسبة لجميع من لا يقيمون في النرويج".
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