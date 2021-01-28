فايزر تعلن عدم فعالية لقاحها ضد طفرة جنوب إفريقيا

أعلنت شركة الأدوية فايزر ، صباح اليوم الخميس، أن دراسة أجرتها على سلالة جنوب إفريقيا من فيروس كورونا تظهر أن لقاحها يفقد بعضًا من فعاليته ضد تلك الطفرة .

وقالت الشركة إن الدراسة ، التي أجريت في معامل فايزر في تكساس ، أجريت على ثلاثة من الطفرات المعروفة لسلالة جنوب أفريقيا باستخدام دم الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح فايزر.

وأشارت الشركة إلى أنه تم استخدام فيروس معدّل وراثيًا لا يتضمن سوى بعض سمات فيروس جنوب إفريقيا.

وتستعد شركة Pfizer حاليًا لإجراء تجربة على فيروس مُعدّل هندسيًا سيشمل جميع الصفات الجينية للسلالة في جنوب إفريقيا ، وتأمل أن تُنشر نتائج الدراسة في الأسبوعين المقبلين.

يأتي إعلان فايزر بعد يومين من إعلان الشركة أنها تعمل على تحسين اللقاح الذي تنتجه الشركة ليكون فعالًا ضد سلالة جنوب إفريقيا من فيروس كورونا.

وبحسب الاختبارات التي أجرتها الشركة في الأسابيع الأخيرة ، فإنها تقدر أن اللقاح الذي تنتجه فعال ضد الطفرة البريطانية ، وكذلك ضد الطفرة في جنوب إفريقيا ، لكن فعالية اللقاح ضد السلالة الأخيرة أقل.