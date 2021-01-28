أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 67 ألف نازح سوري شردوا بسبب السيول والبرودة الشديدة في شمال غرب سوريا.
وذكر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة الدولية "أوشا"، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الخميس/ "إن ما لا يقل عن 196 موقعا للنازحين في إدلب وحلب، تعرضت لأضرار بالغة، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت بين 14 و20 يناير الجاري".
وأضاف البيان أن الأضرار طالت ما لا يقل عن 67 ألفا و600 شخص بعد تدمير أكثر من 3 آلاف و 760 خيمة، وتم نقل آلاف الأشخاص مؤقتا، ويحتاج الكثير منهم إلى المأوى والغذاء والمواد غير الغذائية على الفور وعلى المدى الطويل.
وحذر البيان أيضا من آليات التدفئة المحلية، مثل حرق المواد غير الآمنة، الأمر الذي يزيد من خطر اندلاع الحرائق والأبخرة السامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة: تشريد 67 ألف نازح بسبب السيول والبرودة الشديدة في سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.