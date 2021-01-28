طقس السعودية.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة

توقع المركز الوطني السعودي للأرصاد في تقريره عن حالة طقس اليوم الخميس، تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مناطق "الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة"، ورياحا سطحية نشطة على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية).

وأشار التقرير وفقا لصحيفة عاجل إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.