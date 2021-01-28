بدء حملة تطعيم شاملة ضد كورونا في المغرب

تنطلق في المغرب، اليوم الخميس، حملة تطعيم تدريجية وواسعة في البلاد ضد فيروس كورونا، تشمل المواطنين والمقيمين.

ومن المنتظر أن يعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الانطلاقة الفعلية للحملة، وذلك بعد أن وصلت إلى المملكة مجموعة من شحنات اللقاح المضاد لكوفيد-19، بحسب ما أفادت به مراسلتنا.

ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي في المغرب، فإن عملية التطعيم ستكون مجانية لجميع المواطنين، وستتم بطريقة تدريجية، وسيستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 وأزيد من 75 سنة.

ويأتي الإعلان عن موعد إطلاق حملة التطعيم بعد وصول أولى الدفعات من الكمية التي طلبها من اللقاح البريطاني "أسترازينيكا"، واللقاح الصيني "سينوفارم".

وكشفت وزارة الصحة المغربية، في وقت سابق، أن عملية التطعيم ستتم بصفة تدريجية، وستبدأ بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، وهم العاملون في الخطوط الأمامية في قطاع الصحة، الذين يبلغون من العمر 40 سنة فما فوق، والسلطات العمومية، والجيش الملكي، والعاملون في التعليم ابتداء من 45 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين البالغين 75 سنة فما فوق.

كما تشمل المرحلة الأولى من حملة التطعيم المناطق التي شهدت أعدادا مرتفعة من الإصابات.