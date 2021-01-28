انخفاض جديد لـ إصابات كورونا فى الصين

جدة - نرمين السيد - وبحسب اللجنة الوطنية، لم يتم تسجيل أى حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليظل عدد الوفيات ثابت عند 4636 شخصا.
وأضافت اللجنة أن 96 شخصا غادروا المستشفيات أمس، ليصل إجمالى المتعافين إلى 82870 شخصا، وأن 39429 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.
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