فايزر وبايونتيك تؤكدان أن لقاحهما فعال ضد النسختين المتحورتين لكورونا

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت شركتا فايزر وبايونتيك، اليوم الخميس، أن لقاحهما فعال ضد النسختين المتحورتين البريطانية والجنوب إفريقية لفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قالت دراسة طبية، إن لقاح "فايزر- بيونتك"، فعال على الأرجح ضد سلالة فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.