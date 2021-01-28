الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم المشترك ورابط تطبيق ALKAHARBA

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية والسداد إلكترونيًا، أكثر ما سيبحث عنه السعوديين خلال الفترة الأخيرة من أجل معرفة كافة التفاصيل الخاصة بفواتير الكهرباء الشهرية، بعد إلغاء الشركة السعودية للكهرباء، طباعتها ورقيًا من أجل توفير الأموال التي المهدرة وراء الطباعة، فضلاً عن تعزيز خدماتها الإلكترونية للتواصل عن بُعد مع المواطنين من المنازل، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب انتشار الوباء المستجد، بالتزامن مع إطلاق تطبيق الـ ALKAHRABA للهواتف الذكية للحصول على كافة الخدمات الخاصة بها أون لاين، بجانب إتاحة الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة وإلغائها بسهولة.

​​خدمة الاشتراك في الرسائل المجانية

يمكنكم الآن الاشتراك في خدمة الرسائل المجانية SMS من خلال الدخول لموقع الشركة السعودية للكهرباء، ثم تسجيل البيانات الأساسية الموجودة عبر الرابط: https://www.se.com.sa، ومن بين تلك البيانات (طلب اشتراك – رقم الحساب الخاص بالمشترك – رقم الجوال)، بجانب اختيار اللغة التي تريد وصوله الرسالة لها بها، وعن طريقة التسجيل، يمكنكم أيضًا التسجيل في الخدمة مباشرة من خلال جوالك كالآتي: إرسال رقم الحساب في رسالة قصيرة للرقم: 500120، فور الاشتراك سيتم لتذكير بالسداد واستقبال إشعارات السداد، بجانب الحصول على الانقطاعات المجدولة وكافة الرسائل الإرشادية والتوعوية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية

أما عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للشركة السابق نشر الرابط الخاص به، فيمكنكم فور الدخول عبر الصفحة الرئيسية، اختيار الآتي:

اختيار الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

تسجيل رقم الحساب أو رقم العداد.

الضغط على عرض الفاتورة.

الضغط على سداد الفاتورة إلكترونيًا.

اختيار طريقة السداد الخاصة بك ثم موافق.

قنوات السداد (الهاتف المصرفي – نقاط البيع – بطاقات الائتمان – الصراف الآلي – الحساب البنكي).

تطبيق الكهرباء الجديد للهواتف الذكية

وفي إطار تحديثها المستمر لخدماتها المقدمة للجمهور، أطلقت الشركة الإصدار الجديد لتطبيق الكهرباء، لتقديم خدماتها بشكل مبسط وميسر، والحصول على الفاتورة وخدمات الحساب ونقل الملكية وطلبات حجز المواعيد، بالإضافة إلى عرض خطة الأقساط واستعراض كل طلبات وبلاغات المشترك، ويمكن تحميل الرابط للهواتف الذكية عبر المنصات المختلفة:

تحميل تطبيق ALKHRABA لهوات الأندرويد الرابط تحميل تطبيق ALKHRABA لهوات الآيفون الرابط

مميزات الفاتورة الثابتة

ومن ناحية أخرى، بجانب الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية، عددًّت الشركة السعودية للكهرباء، المزايا التي يستفيد منها العميل جراء اشتراكه في خدمة الفاتورة الثابتة، والتي تتمثل في:

تتيح تسهيل عملية دفع قيمة الفاتورة لمدة عام كامل.

يتم تسديد قيمة تقديرية ثابتة بشكل شهري تمثل متوسط الاستهلاك عن العام السابق للاشتراك.

تمتص آثار ارتفاع معدل استهلاك المشترك من الكهرباء ببعض الأشهر، خاصةً في فصل الصيف.

ضمان عدم فصل الخدمة الكهربائية عن المشترك حتى لو زادت قيمة استهلاكه الفعلي عن قيمة المتوسط الدفوع مسبقًا.

سهولة الاشتراك فيها بشكل اختياري أو إلغاء الاشتراك.

لا تشترط ملكية المبنى من قِبل المشترك.

لا يشترط موافقة المالك.

لا يشترط تصفية الفواتير السابقة للتسجيل في الخدمة.

شروط تركيب عداد جديد ذكي

ومن ناحية أخرى، تواصل الشركة استقبال طلبات تركيب عداد كهربائي جديد ذكي وتلقي طلبات التركيب، من خلال التسجيل الإلكتروني وملء النموذج الرسمي الإلكتروني أو المتواجد بمكاتب الشركة، مع إرفاق بعض المستندات واستيفاء بعض الإجراءات، ومن أبرزها تقديم ( شهادة التنسيق – طلب إيصال الخدمة الكهربائية – طلبات الإضافة – طلبات تجميع الأحمال – طلب تغيير جهد التغذية حسب رغبة طالب الخدمة ​​- طلب نقل الملكية)، مع العلم أن الشركة نجحت في توصيل التيار الكهربائي لأكثر منـ 384 ألف مشترك جديد خلال 2020 فقط، تم توصيل أكثر من 80% من تلك النسبة عن طريق خدمة برق، لافتة إلى أن الإجراءات الاحترازية والوقائية من وباء كورونا لم تقف حائلاً أمام تنفيذ الخطط التي تم تنفيذها بدقة عالية، مع الاستمرار في توصيل باقي الطلبات.