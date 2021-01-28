رئيس الوزراء التونسى: أى استهداف لرئيس الجمهورية يمثل استهدافا للبلد والشعب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما أعلنت تونس أمس نجاة رئيسها قيس سعيد من محاولة تسميم بمادة "الريسين" القاتلة وذلك خلال طرد مشبوه وصل قصر قرطاج، فيما لم يجر الكشف عن مزيد من التفاصيل، نظرا إلى سرية التحقيق.

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