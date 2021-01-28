عاجل.. إغلاق حقل السرير النفطى بـ ليبيا وفرض حظر على الدخول والخروج منه

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن إنتاج النفط الليبى كان قد تعافى إلى حوالى 1.25 مليون برميل يومياً بعد إصلاح خط أنابيب رئيسي، فى حين استمرت الجهود لإنهاء إضراب قد يوقف الصادرات فى 3 من موانئ الدولة.

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