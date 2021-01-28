الصين تحذر أمريكا من محاولة تسييس التحقيقات فى منشأ فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت وكالة "رويترز" للأنباء، قد أعلنت اليوم الخميس، بأن فريق منظمة الصحة العالمية، بدأ عمليات التحقيق فى نشوء كورونا بمدينة ووهان الصينية.

وبينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة كورونا، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الفيروس، بلغ أكثر من مليونين و184 ألفاً و283 وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين 101 مليون، ونحو 442 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 73 مليوناً و329 ألف مريض.