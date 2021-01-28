بعد اقتحام الكونجرس.. انسحاب أكثر من 30 ألف أمريكى من الحزب الجمهورى

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "ذى هيل" الأمريكية، فإن الموجة الهائلة من الانشقاقات عن الحزب هى فى الواقع نزوح جماعى غير مسبوق يمكن أن يسبب مشاكل لحزب يحاول شق طريقه بعد خسارته السباق الرئاسى والأغلبية فى مجلس الشيوخ.

وأوضحت أن تغيير الناخبين لأحزابهم ليس أمرا جديدا، لكن البيانات أظهرت أنه فى الأسابيع الأولى من العام عدد الجمهوريين الذى غيروا بيانات تسجيلهم كناخبين للحزب هو أكبر بكثير من الديمقراطيين، مشيرة إلى أن العديد من الناخبين يغيرون انتماءاتهم فى الولايات المتأرجحة.

إلا أن استطلاعا جديدا أجرته "مورنينج كونسلت" كشف أن 81 % من الجمهوريين لديهم آراء إيجابية تجاه ترامب، وقال 76% من الجمهوريين إنهم ينظرون إليه بشكل إيجابي.