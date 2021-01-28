محكمة باكستانية تفرج عن متهم رئيسي بقتل صحفي أمريكي

أمرت لجنة تضم ثلاثة قضاة بالمحكمة العليا الباكستانية اليوم الخميس بالإفراج عن أحمد عمر سعيد شيخ، وهو إسلامي متهم بقطع رأس الصحفي الأمريكي دانيال بيرل.

وذكر المدعي العام الإقليمي سلمان طالب الدين في رسالة نصية لوكالة "رويترز": "بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد تمت تبرئة جميع المتهمين وتقرر الإفراج عنهم".

وكان شيخ هو المشتبه به الرئيسي في اختطاف وقتل بيرل، مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" عام 2002، وسبق أن حكم عليه بالإعدام.

وفي ديسمبر الماضي، أمرت محكمة باكستانية بالإفراج الفوري عن 4 من المتهمين بتدبير عملية اختطاف وقتل بيرل.