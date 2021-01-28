انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس التصريحات التي ندد فيها قائد الأركان أفيف كوخافي بسعي إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى العودة للاتفاق النووي مع إيران.
وأعرب جانتس، أثناء مؤتمر صحفي، عن قناعته بأنه لم يكن يتعين على كوخافي الإدلاء بمثل هذه التصريحات.
وقال: "إيران نووية تمثل خطرا على العالم والمنطقة وتحديا يهدد أمن إسرائيل. بطبيعة الحال يجب أن تكون إسرائيل مستعدة للدفاع عن نفسها بأي طريقة، لكن الخطوط الحمراء ترسم في الغرف المغلقة".
ووصف كوخافي الثلاثاء الماضي خطط إدارة بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي بأنها "سيئة"، وأكد أنه أصدر توجيهات بإعداد خطط عسكرية جديدة لاستهداف برنامج طهران النووي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جانتس لـ قائد أركان إسرائيل: الخطوط الحمراء ترسم في الغرف المغلقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.