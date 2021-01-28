نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 575 وفاة و19 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، أكثر من 19 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة.

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا في تقريرها اليومي، 19138 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 17741 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 11.5% من المرضى الجدد.

وبحسب روسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (2897 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2128 حالة).

وأعلنت السلطات الصحية في روسيا، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 575 حالة وفاة، مقابل 594 وفاة أمس، فيما تماثل 26775 مريضا للشفاء.

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة، بلغ ثلاثة ملايين و793810 إصابات مؤكدة، منها 71651 حالة وفاة و492901 حالة نشطة وثلاثة ملايين و229258 حالة شفاء.