آخر قرارات وزير التعليم السعودي والدمج ضمن آلية الدراسة للعام 1442-1443

صدرت قرارات التعليم السعودي 1442 هـ، الأربعاء الذي يسبق الدراسة علي الفور للفصل الدراسي الثاني عام 1441/1442، وجاءت الإجابة علي ما هي أوامر وزير التعليم الجديدة اليوم، حيث تقرر استمرار عملية التعليم عن بعُد بالفصل الدراسي الثاني، وتستمر منصة مدرستي التعليمية باستقبال حضور الطلاب والطالبات إلكترونياً بدلاً من الحضوري خلال الأسابيع الأولى بالفصل الدراسي الحالي، وجاءت مستجدات قرارات التعليم طبقاً لما رأته الإدارة العامة للتعليم في الصالح العام، وإعلان آلية الدراسة خلال العام المقبل وتأكيد العمل علي تنفيذ الدمج بالتعليم.

مستجدات قرارات وزير التعليم 1442

أعلنت الوزارة بالمملكة العربية السعودية، عدداً من النقاط الضرورية والهامة في إطار النهوض بالتعليم العام والجامعي في المملكة العربية السعودية 1443، وبدأ بتوفير خطط للدمج بين التعليم عن بعد وبين الحضور، كما تم إصدار عدد من القرارات الهامة لآلية الدراسة بالمملكة، أهمها هو تحويل العام الدراسي إلى ٣ فصول بدلاً من اثنين، كما تم تأكيد تدريب طلاب الجامعات إلزامياً لمدة ٦ أشهر قبل التخرج، بجانب العمل علي توسع المجال في التعليم المشترك للابتدائي.

صدرت أوامر وزير التعليم أيضاً، تتضمن التقييم لأداء المعلمين بالمملكة، وبدأ ذلك من الفصل الدراسي الحالي للعام 1441-1442، عن طريق قياس المعلم وأداءه، وسيتم كذلك بدء التطبيق للتعليم المشترك ببعض الجامعات، وسيتم تنفيذ القرار أن التعليم العالي للجميع.

آخر قرارات وزارة التعليم السعودية

تضمنت الأوامر الأخيرة للدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم السعودي، النص الرسمي باستمرار عملية التعليم عن بعد مع بداية الفصل الثاني الذي مر منه حتي الآن أسبوع، ونشرع في إنهاء الثاني، وسيتم العمل علي دراسة الدمج بين الحضور والتعليم الإلكتروني خلال الفترة المقبلة للنهوض بالمملكة في الجانب التعليمي، خصوصاً بعد نجاح منصة مدرستي التعليمية نجاحاً باهراً، والتي استقبلت 98% من تسجيل حضور الطلاب خلال الفصل الأول، وجاء ذلك بزيادة 28% عن النسبة الكلية.

إضافة إلي أهم مستجدات قرارات التعليم، التي تنص علي أهمية متابعة أولياء الأمور لذويهم في عملية الدراسة الإلكترونية، ومساعدتهم في إتمام واجباتهم حتي لا يحدث قصور، ومن لديه أية تعقيبات علي النظام يمكنه النقاش حولها بين الجمهور من خلال التعليقات.

قرارات التعليم لتقييم أداء المعلمين

أصدرت وزارة التعليم السعودية، البطاقة لتشخيص قياس التحصيل للمعلم عن بعد، وهي التي ندرجها إليكم الآن

تعتبر هذه البطاقة من أخر ثمرات أوامر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وأكد أنها تعمل علي تطوير البيئة العلمية، وتشجع المعلمين علي التطوير والتقدم إلي الأمام، والعمل علي تحسين أنفسهم بمعظم المناحي التي تخدمهم وتخدم الطلاب وأولياء الأمور.