إصابة نائبة رئيس بلغاريا بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد -

وأشار المكتب الصحفى الرئاسى إلى أن نتيجة اختبار الكشف عن (كوفيد- 19) الخاص بإليانا جاءت إيجابية إلا أنها لا تعانى من أعراض، حيث أنها ستتواجد فى العزل حتى تتجاوز محنتها الصحية.

وسجلت بلغاريا 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت العاصمة صوفيا أكبر عدد من الإصابات الجديدة إذ سجلت 150 إصابة.