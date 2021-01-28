عملية سرية.. أمريكا تهرب نظام دفاع جويا روسيا من ليبيا

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم، الخميس، عن قيام القوات الأمريكية بعملية سرية تتلخص فى تهريب نظام دفاع جوي روسي من ليبيا "بانتسير إس -1" للتعرف عليه عن قرب ومعرفة كيفية عمله.
وقالت الصحيفة البريطانية إن تلك العملية جرت قبل أشهر قليلة، موضحة أن بانتسير-إس1" نظام صاروخي مدفعي مضاد للطائرات ذاتي الدفع داخل الخدمة بالجيش الروسي في 16 نوفمبر 2012.
وتم نقل نظام الدفاع الجوي الروسي إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا ومن هناك على ما يبدو إلى الولايات المتحدة ، حيث سيتم فحصه من قبل خبراء المخابرات.
وتشير التقديرات إلى أن هذا هو أحد أنظمة بانتسير التي اشترتها الإمارات العربية المتحدة وأعطته لقوات الجنرال خليفة حفتر، الجيش الوطني الليبي المدعوم أيضًا من روسيا من بين آخرين، وتم تسليم ما لا يقل عن ثمانية من هذه الأنظمة إلى أتباع حفتر، وقبل حوالي ستة أشهر تم تدمير ونهب معظمها من قبل الجيش الوطني في ليبيا.
وتدرك روسيا ذلك، لكنها حاولت التقليل من أهمية المعلومات التي يمكن أن تحصل عليها الولايات المتحدة.
ووفقًا للروس، هذه نسخة من السلاح أقل تطورًا من النماذج المستخدمة في الجيش الروسي.
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