العاهل الأردني: جائحة كورونا ساوت بين الجميع وعلمتنا ألا نفكر في أنفسنا

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن فيروس كورونا مستمر في اجتياح العالم وأن التعامل بجدية مع قضية التطعيم ضد فيروس كورونا واجب أخلاقي ومسؤولية عالمية.
وأضاف الملك عبد الله، خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي، أن الوباء كشف ضرورة إعادة النظر بمفهوم العولمة الحالي.
وتابع العاهل الأردني أن "جائحة كورونا ساوت بين الجميع، وآمل أن نترك إنسانيتنا تقودنا، وعام 2020 كان صدمة للجميع وعلمنا ألا نفكر في أنفسنا كي ننجو جميعا".
ودعا الملك عبد الله إلى التصدي لعدم العدالة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، مؤكدًا أن الاقتصاد الأردني جاهز للتعافي من تداعيات جائحة كورونا بالتعاون مع القطاع الخاص.
وقال الملك عبد الله "نحتاج إلى إعادة التفكير في الطريقة التي نتعامل بها مع كوكب الأرض، وتعزيز الطاقة المتجددة، وليس هناك دولة تحقق الاكتفاء في كل شيء، وعلينا أن نتعلم التعاون والتبادل".
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