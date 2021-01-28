مباحثات مهمة.. تفاصيل لقاء رئيسا وزراء العراق والأردن في بغداد

لستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة فى العاصمة العراقية بغداد.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وعمّان، بما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين، ويؤكد عمق العلاقات والروابط الاخوية بين كل من العراق والمملكة الاردنية الهاشمية.
كما جرت مباحثات حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين وفدي الحكومتين العراقية والاردنية برئاسة الكاظمي والخصاونة.
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