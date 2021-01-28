نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسبانيا تسجل 2.67 مليون إصابة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا، وصل إلى 2.67 مليون.

وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، بلغ إجمالي الوفيات في إسبانيا 57291.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.