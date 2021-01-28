نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الشورى الإيراني: تم تخصيب 17 كيلوجراما من اليورانيوم في منشأة فوردو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، اليوم الخميس، إنه تم تخصيب 17 كيلوجراما من اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة فوردو.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإيراني، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة تجري أسرع من الخطة الزمنية المقررة.

وفي وقت سابق، أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن بإمكانها إنتاج 120 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ في غضون عام، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد أفادت القناة، في وقت سابق، نقلًا عن وكالة مهر، بأن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في موقع فوردو النووي.

وقال نائب رئيس الوكالة النووية الإيرانية على أصغر زاريان، في تقرير نشر على موقعها على الإنترنت، إن إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة إذا قررت السلطات الإيرانية القيام بذلك.

وأضاف: "في الوقت الحالي، إذا اتخذت السلطات الإيرانية القرار، فستتمكن منظمة الطاقة الذرية بصفتها المنفذ من تخصيب اليورانيوم بأي نسبة".