نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتلى وجرحى بهجوم مسلح في فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بمقتل امرأة وإصابة أخرى، جراء هجوم مسلح فى بلدة فالانس جنوب شرقى فرنسا.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الأمن الفرنسية، مقتل رجل هدد المارة بسكين في مدينة أفينيون جنوبي البلاد.

واعتقلت الشرطة الفرنسية، شخصًا نفذ هجومًا بسكين قرب كنيسة في مدينة نيس، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

تحدث مصدر بالشرطة الفرنسية، عن قطع رأس امرأة في مدينة نيس، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.