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محمد سياف - ابو ظبي - وزارة الشئون البلدية والقروية هي الوزارة المسئولة عن التخطيط العمراني للمملكة العربية السعودية ورئيسها هو ماجد بن عبد الله الحقيل.

تم إنشاء الوزارة عام 1976 ميلاديا و1357 هجريا، ومركزها مدينة الرياض وموقعها الرسمي هو momra.gov.sa، نشأت وتأسست حينما صدر نظام أمانة العاصمة والبلديات وهو أول نظام مستقل للبلديات ولكنه ألغى الأحكام الخاصة بالمجالس العمومية البلدية وألغى أيضًا نظام دائرة البلدية السابق. وفى عام 1963 ميلاديا و 1382 هجريا تم إصدار قرار مجلس الوزراء رقم(517) بالموافقة على رفع وتطوير مستوى إدارة البلديات عن طريق إنشاء وكالة لشئون البلديات مرتبطة بوزارة الداخلية وهذا نتيجة لنمو الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

وزارة الشئون البلدية والقروية الخدمات الالكترونية

هي بوابة لنشر اللوائح والاشتراطات الخاصة بالوزارة وجعلها في متناول الجميع حيث يكون بإمكانك الوصول لجميع اللوائح و الاشتراطات التي تريد وهى مقسمة لأربع فئات وهى الصحية،والبلدية، والفنية،العامة. هناك الكثير من الخدمات الإلكترونية لوزارة الشئون البلدية والقروية منها:

1- خدمة طلب تأهيل المنشآت لتشغيل وإدارة وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية وهى خدمة إلكترونية تتيح للمؤسسات والشركات التقديم لطلب التأهيل وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية وإجراءاتها هي: أولا التسجيل في منصة بلدي ثم اختيار خدمات بلدي ثانيا ثم اختيار خدمات تأهيل المنشآت ثالثا ثم بدء الخدمة رابعا وأخيرا.

2- الاستعمال عن الأنشطة التجارية والاشتراطات البلدية وهى خدمة توضح الاشتراطات البلدية لكل نشاط تجارى.

3- تصريح بالأنشطة التجارية 24 ساعة وهو إجراء يصدر عند إصدار تصريح إضافي لفتح المحل 24 ساعة لرخصة محل سارية المفعول وإجراءاتها: أولا تحديد الأمانة والبلدية،ثانيا إدخال رقم الرخصة، ثالثا سداد المقابل المادي، رابعا نزول المراقب لمعاينة المنشأة ورفع تقدير المعاينة.

4- إصدار قرار مساحي وهو إجراء يصدر عنه إصدار قرار مساحي وإجراءاتها نجدها في الرابط السابق نظرا لكثرتها.

5-خدمة الاستعلام عن معاملتك لدى وزارة الشئون البلدية والقروية هي خدمة تتيح الاستعلام عن معاملتك لدى ديوان الوزارة وإجراءاتها هي: أولا الدخول إلى بوابة وزارة الشئون البلدية والقروية، ثانيا اختيار خدمات الوزارة، ثالثا اختيار خدمات بلدية آخري، ثالثا اختيار خدمة الاستعلام عن معاملة داخل الوزارة، رابعا وأخيرا إدخال بيانات الاستعلام وتنفيذ الخدمة.

6- منصة رسم تقديم منتجات التبغ وهى منصة تساعد أصحاب المطاعم والمقاهي الشعبية ومن في حكمهم والراغبين في تقديم منتجات التبغ على الإفصاح ويتم دفع المبالغ المحصلة من المبيعات لإدارة الإفصاح بصورة شهرية مباشرة من خلال المنصة، وإجراءاتها هي: أولا التسجيل في منصة بلدي ثم اختيار خدمات بلدي، ثانيا ثم اختيار منصة رسم تقديم منتجات التبغ، ثالثا ثم إصدار شهادة التسجيل، رابعا ثم خامسا الإفصاح الشهرى، سادسا وأخيرا تصريح تقديم منتجات التبغ في الفعاليات المصرحة.

روابط الخدمات الإلكترونية لوزارة الشئون البلدية والقروية:

https://balady.gov.sa/Services/Terms?id=212

https://apps.balady.gov.sa/LicenseStandard/Default?sid=7010

https://balady.gov.sa/Services/Terms/?id=177

https://balady.gov.sa/Services/Terms/?id=238

https://old.momra.gov.sa/CitizenServ/Treatments/Treatments.aspx

https://apps.balady.gov.sa/Eservices/Tobacco