الاستعلام عن العلاوة التعليمية السنوية واحتسابها والإجازات نظام فارس

الآن يمكن للجميع الاستعلام عن العلاوة التعليمية السنوية من خلال وزارة التعليم السعودية ومعرفة نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول لدى جميع المراحل التعليمية عبر نظام نور الإلكتروني ومن خلال نظام نور يمكن معرفة باقي الصلاحيات والخدمات المقدمة من قِبل الوزارة، حيث وفرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية نظام فارس الإلكتروني من أجل الاستعلام عن العلاوات التعليمية وكيفية احتساب قيمتها المالية لكل معلم ومعلمة داخل المملكة السعودية حيث يمكنهم الدخول عبر منصة نظام فارس من خلال الاسم والرقم السري له، كما يتم مؤخرًا إدخال الدورات التدريبية وأيضا من الخدمات الإلكترونية المقدمة الحصول على الإجازات المرضية، وتسجيل الدخول يواجه مشكلة ويتم العمل على استقبال طلبات رفع شهادات التطوير المهني على البوابة الإلكترونية الجديدة من نظام فارس.

فئات واحتساب العلاوة التعليمية نظام فارس

قامت وزارة الخدمة المدنية لدى المملكة العربية السعودية، بالإشارة في وقتٍ سابق إلى أنه قد جرى تصنيف المعلمين والمعلمات إلى أربعة فئات ورتب يتم من خلالها احتساب قيمة العلاوات وتوزيعها، وهم كالآتي:

مساعد معلم/ معلم.

معلم مُمارس.

معلم مُتقدم.

معلم خبير.

وعلى ان يتم خضوع عمليات صرف العلاوات بُناء على تعليمات الجهات المختصة وطبقًا لأحكام القانون بالمادة رقم 26 من لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، مع حرمان المعلم أو المعلمة من صرف العلاوات السنوية التعليمية في حالات (الغياب بدون عذر مددًا تزيد على ١٥ يومًا بالعام الواحد ــ حصوله على تقويم أداء وظيفي بتقدير مرضٍ فما دون – إذا لم يحصل على الرخصة المهنية).

أسباب منع العلاوة السنوية نظام فارس

وفي وقت آخر قد أشارت وزارة التعليم السعودي، إلى وجود 3 أسباب قد يتم بسببها حرمان منسوبيها من العلاوة التعليمية السنوية، وهي:

عند حصولهم على تقدير “مرضٍ” فما دون في الأداء الوظيفي السنوي. الغياب لأكثر من 15 يوما دون عذر تقبله جهة عمله. عدم حصولهم على الرخصة المهنية اللازمة.

ويتم معرفة جميع الأسباب ومتابعة كل جديد من الرابط الرسمي منصة نظام فارس.

المستوي الوظيفي قيمة العلاوة معلمي المستوى الأول معلمي المستوى الثاني معلمي المستوى الثالث معلمي المستوى الرابع معلمي المستوى الخامس معلمي المستوى السادس تتراوح العلاوة السنوية بين 300 و600 ريال. تتراوح العلاوة السنوية بين 320 و620 ريال. تتراوح العلاوة السنوية بين 340 و640 ريال. تتراوح العلاوة السنوية بين 360 و580 ريال. تتراوح العلاوة السنوية بين 380 و540 ريال. تتراوح العلاوة السنوية بين 400 ريال.

تقسيمة العلاوات التعليمية