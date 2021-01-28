رابط دليل قبول الجامعات السودانية || وزارة التعليم العالي السودانية ترد على الطلاب “متى موعد التقديم”

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طلبة الشهادة الثانوية العامة في السودان 2020 ينتظرون تحديد نسب القبول بالجامعات، وتفعيل رابط دليل القبول للجامعات السودانية على أحر من الجمر، خاصة وأن نتائج الشهادة السودانية تم إعلانها منذ أكثر من أسبوعين، وحتى اللحظة لم يتم نسب القبول في الجامعات مما أثار الطلاب وجعلهم يتساءلون عن موعد تحديد النسب، ومتى سوف يستطيعون الدخول على رابط التسجيل، لتسجيل رغباتهم وفق النسب التي ستحدد وهو ما أجابت عنه وزارة البحث العلمي، بأن العمل على قدم وساق لتحديد نسب الالتحاق بالجامعات وأن سبب التأخير هو المزيد من الفحص في نسب النجاح، وحصر الأماكن الشاغرة في الجامعات السودانية بدقة.موعد تسجيل رغبات طلاب الشهادة الثانوية 2020
بمجرد أن تعلن وزارة التعليم العالي نسب القبول في الجامعات، سوف يتم تفعيل رابط التسجيل في الجامعات على الفور، لكي يستطيع الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية العامة السودانية الدخول عليه وتسجيل رغباتهم، وقال مصدر مسئول في وزارة التعلم العالي والبحث العلمي أن الموقع سيستمر في تلقى الرغبات للطلاب الناجحين على مدار 10 أيام، ويمكن خلال هذه الفترة التعديل في الرغبات ولكن بعد انقضاء المدة لن يكون متاح التغير في الرغبات نهائياً.رابط دليل القبول للجامعات السودانية 2020
يمكن لجميع طلاب الشهادة الثانوية السودانية 2020 الدخول على، موقع دليل القبول الرسمي “daleel.admission.gov.sd“، وتسجيل رغباتهم وفق النسب التي سوف تحددها وزارة التعليم العالي لدخول الكليات السودانية، والآن عند الدخول على الموقع السابق ذكره سوف تجد رسالة” انتظرونا قريباً”.الشروط العامة للقبول في الجامعات السودانية
- النجاح في الشهادة الثانوية العامة السودانية أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة من وزارة التربية.
- يجب معادلة الشهادة الثانوية الحاصل عليها الطالب من مدرسة أجنبية من وزارة التربية والتعليم السودانية.
- يجب أن تكون الشهادة الثانوية حاصل عليها الطالب في نفس عام التقديم.
- يتم القبول بالنسبة المئوية التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية.
- يتم قبول الدبلومات الفنية بالنسب المئوية المحددة من خلال 5 مواد يتم تحديدها من قبل لجنة القبول.
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