أخبار اليمن : االارصاد يحذر من أجواء شديدة البرودة بعدة محافظات

االارصاد يحذر من أجواء شديدة البرودة بعدة محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.وذكر المركز في نشرته الجوية أن الأجواء ستكون باردة إلى شديدة البرودة على الأجزاء المرتفعة من محافظات صعدة،عمران، صنعاء، شرق المحويت، ذمار، البيضاء والضالع .

كما ستكون الأجواء باردة على المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، حضرموت وغرب الجوف ومأرب وعلى المناطق الصحراوية أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

وأشار المركز إلى نشاط ملحوظ في الرياح السطحية على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب يعمل على اضطراب البحر و ارتفاع الموج .

ولفت إلى حدوث ارتفاع طفيف في درجة الحرارة الصغرى مع بداية الاسبوع القادم.

ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر من صدمات البرد الشديدة، داعياً المزارعين ورعاة المواشي والنحالين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من آثار البرد الشديد.

وحذر مرتادي البحر وربابنة السفن وخاصة الصغيرة منها، من اضطراب البحر وارتفاع الموج على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب.

