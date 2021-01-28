وزير بريطاني يجيب عن "سؤال محرج" بشأن رئيس الوزراء

نفى مسؤول بريطاني ما قد يندرج تحت بند الشائعات المتعلقة برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
فقد قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل جوف، الخميس، إن بوريس جونسون لا يأخذ قيلولة قصيرة يوميا أثناء عمله.
وأضاف الوزير إن رئيس الوزراء "يعمل بجد بشكل لا يصدق خلال اليوم"، بحسب ما ذكرت رويترز.
وجاءت تصريحات جوف ردا على سؤال من إذاعة "إل. بي. سي" عما إذا كان جونسون يغفو خلال ساعات العمل.
وقال جوف: "ليس لدي علم بأنه يفعل ذلك... لا أعتقد أن هذه القصص صحيحة".
وأضاف "كل ما رأيته من رئيس الوزراء أنه يعمل طوال اليوم بجد واجتهاد. لا أعرف من أين أتت هذه القصة".
وتابع وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني "رئيس الوزراء، مثلنا جميعا، يركز على مدار الساعة على هزيمة هذا الفيروس"، في إشارة إلى فيروس كورونا.
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