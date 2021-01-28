البحرين تتسلم أول شحنة من لقاح أسترازينيكا أكسفورد

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات البحرينية، قد أعلنت وقف الخدمات الداخلية فى المطاعم، وتحويل الدراسة فى المدارس الحكومية والخاصة إلى التعلم عن بعد لمدة ثلاثة أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بعدما رصدت سلالة جديدة من الفيروس.

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