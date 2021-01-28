عاجل.. إيران تعلن تخصيب 17 كيلوجراما من اليورانيوم بنسبة 20% فى منشأة فوردو

جدة - نرمين السيد - وأضاف قاليباف خلال تفقده مجمع "فوردو" اليوم الخميس: أن زيارتنا إلى موقع فوردو تأتى فى إطار الإشراف الميدانى وأيضا نظرا للقانون الاستراتيجى الخاص برفع الحظر الذى أقره مجلس الشورى الإسلامى وجدوله التنفيذى بشأن عملية التخصيب بنسبة 20%. وأشاد بنواب المجلس الذين صادقوا على هذا القانون وأضاف: النواب لم يترددوا لحظة فى تطبيق هذا القانون، وشاهدت اليوم هذا الأمر فى الكلام والفعل انهم فعلوه خطوة بخطوة.

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