الصين تبحث مع منظمة الصحة العالمية التعاون في التحقيق بأصل كورونا

ناقش رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية ما شياووي التعاون بشأن تعقب منشأ فيروس كورونا مع رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في مكالمة هاتفية يوم الأربعاء.

ووفقا لبيان صدر على موقع NHC على الإنترنت اليوم الخميس، فقد تبادل الرجلان أيضا وجهات النظر حول تقييم الوقاية والاستجابة للأمراض المعدية.

وكان فريق بقيادة منظمة الصحة العالمية يحقق في أصول جائحة كوفيد -19 غادر فندق الحجر الصحي اليوم لبدء العمل الميداني، بعد أسبوعين من وصوله إلى مدينة ووهان الصينية.

وخضع فريق العلماء للحجر بعد وصوله إلى ووهان حيث ظهر الفيروس في أواخر عام 2019.