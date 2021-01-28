حديث مرتقب اليوم لـ ولي العهد السعودي في مبادرة مستقبل الاستثمار

يشارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، في مبادرة مستقبل الاستثمار، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفةعكاظ.
يُذكر أن جلسات «مبادرة مستقبل الاستثمار» في دورته الرابعة، انطلقت بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، أمس الأربعاء، بمشاركة أكثر من 140 متحدثًا بارزًا من بينهم وزراء ورجال أعمال ومستثمرون.
وأعطى مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي انطلق من العاصمة السعودية الرياض معطيات تفاؤلية بمستقبل الاقتصاد العالمي، مؤكدًا على أهمية اعتماد التغييرات الجديدة التي يفرضها واقع ما بعد جائحة «كورونا المستجد» والتركيز على الاستراتيجيات المتوازنة في الاستثمار وتبني قطاعات المستقبل واعتماد الأصول الخضراء ومبادئ الاستدامة للعبور إلى نمو اقتصادي ونهضة منتظرة، ما بعد الجائحة.
وركزت جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار في دورته الرابعة بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، تحت عنوان «النهضة الاقتصادية الجديدة»، بمشاركة أكثر من 140 متحدثًا بارزًا، بينهم وزراء وصناع سياسة ومستثمرون دوليون، على ملف النمو الاقتصادي، المتوازي مع استراتيجية تعمل وفق أولوية تغير المناخ والاستدامة والاستثمار في البيئة.
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