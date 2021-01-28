حديث مرتقب اليوم لـ ولي العهد السعودي في مبادرة مستقبل الاستثمار

يشارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، في مبادرة مستقبل الاستثمار، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفةعكاظ.

يُذكر أن جلسات «مبادرة مستقبل الاستثمار» في دورته الرابعة، انطلقت بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، أمس الأربعاء، بمشاركة أكثر من 140 متحدثًا بارزًا من بينهم وزراء ورجال أعمال ومستثمرون.