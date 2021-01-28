إحالة ملف بالادعاء على حاكم مصرف لبنان إلى المحقق الأول في الجبل

ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بجرم إساءة الأمانة بالملف المتعلق بالدولار المدعوم. ووفقا لما نشرته صحيفة النهار ادعت ايضا القاضية غادة عون على رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ بجرم الإهمال الوظيفي، وعلى صاحب شركة استيراد الدولار ميشال مكتف والصراف عبد الرحمن الفايد بجرم مخالفة قرار إداري. وكان القاضي حسن الشامي تقدم بشكوى أمام القاضية عون بعد عرقلة طلب يتعلق بحوالة طلابية. وأحالت الملف على قاضي التحقيق الأول نقولا منصور. يذكر أن النائبة العامة الاستئنافية كانت استمعت في وقت سابق إلى حاكم مصرف لبنان بصفة شاهد في هذا الملف.

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