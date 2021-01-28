إسرائيل تبيع 29 طائرة من طراز f-16 لاستخدامها في تدريبات سلاح الجو الأمريكي

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم، الخميس، عن بيع 29 طائرة من طراز f-16 (نتس) ستستخدم في تدريبات سلاح الجو الأمريكي، وهي من الفائض الذي يمتلكه سلاح الجو الإسرائيلي.



وذكر البيان الصادر أن هذه الطائرة تم بيعها إلى شركة TOP ACES وهي شركة من شمال أمريكا، والتي توفر خدمات ابتكار سيناريوهات تحاكي وجود عدو على غرار "السرب الأحمر"، والتي تستخدم بتدريبات سلاح الجو الأمريكي.



وأوضح البيان الصادر عن مديرية التعاون الدفاعي الدولي "سيبات" التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية أن الصفقة التي تم إبرامها بلغت قيمتها عشرات ملايين الدولارات، وفي إطار الاتفاق جرى تسليم أول أربع طائرات إلى الولايات المتحدة، والتي تم تحميلها على طائرة شحن من طراز انتوف.