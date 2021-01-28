نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل مدني وإصابة آخر برصاص مسلحي "قسد" في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قتل مدني وأصيب آخر برصاص مسلحي "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في منطقة حقل تشرين بريف الحسكة الشرقي، وفقًا لوكالة "سانا".

ونقلت الوكالة السورية، عن مصادر محلية، أن مسلحي "قسد" أطلقوا النار من أسلحتهم الرشاشة باتجاه مجموعة من الأهالي في منطقة حقل تشرين ما أدى إلى مقتل أحد أهالي قرية الفج وإصابة آخر بجروح.

وأوضحت المصادر المحلية، أن "أهالي المنطقة خرجوا إثر ذلك بمظاهرة احتجاجية تنديدا بالممارسات الإجرامية لهذه الميليشيا وقاموا بقطع الطريق الواصل بين قرية الفج وقرية تنينير على طريق الحسكة بالإطارات المشتعلة".