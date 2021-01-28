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محمد سياف - ابو ظبي - تم تأسيس بنك التنمية الاجتماعية تحت اسم البنك السعودي للتسليف بعد صدور قرار ملكي بتأسيسه عام 1971، يسلف البنك برأس مال 5 ملايين ريال لتقديم قروض اجتماعية، وأُسند للبنك برنامج القروض المهنية عام 1993 ثم حصلت زيادة جيدة لرأس مال البنك تصل إلى مليار ريال، في 2001 أيضًا تم ضم برنامج خادم الحرمين الشريفين لتمويل سيارات الأجرة إلى البنك، رفع رأس مال البنك بشكل رهيب يصل إلى 6 مليارات ريال فى عام 2006.

ثم بعدها بعام واحد تغير اسم البنك إلى البنك السعودي للتسليف والادخار مع إسناد ثلاث مهام وهم تقديم قروض بدون فوائد للمنشآت الصغيرة والناشئة، القيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، العمل على تشجيع التوفير والادخار، وأضيفت وديعة بـ10 مليارات ريال لرأس مال البنك في عام 2008، وفى عام 2011 ازداد رأس مال البنك إلى 36 مليار ريال مع تعديل لوائح الإقراض للمنشآت الصغيرة والناشئة، وزاد رأس مال البنك إلى 46 مليار ريال في عام 2013. أما في عام 2016 فتم إصدار قرار مجلس الوزراء بتغيير اسم البنك إلى بنك التنمية الاجتماعية.

مهام بنك التنمية الاجتماعية

1- إعطاء قرض بنك التسليف بدون فوائد للمنشآت الصغيرة والناشئة وأيضًا لأصحاب الحرف والمهن تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال والمهن لحسابهم الخاص وبأنفسهم.

2- تقديم قروض بدون فوائد وخدمات غير مالية للمؤسسات والجمعيات الأهلية مما يمكنها من المشاركة في تقديم الخدمات للشرائح التي يستهدفها البنك.

3- تقديم قروض اجتماعية بدون فوائد لأصحاب الدخول المحدودة من المواطنين لمساعدتهم في التغلب على صعوباتهم المالية.

4- إعطاء قروض بدون فوائد للمنشآت الصغيرة والناشئة مما يساعدها على رفع مشاركتها في الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص العمل.

5- تقديم خدمات فنية وإدارية كمساندة للمنشآت المستفيدة من خدمات البنك من اجل رفع كفائتها وزيادة فرص نجاحها.

6- تشجيع وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في المسئولية الاجتماعية عن طريق إدارة المحافظ المالية الخاصة من قبل البنك وإعطائها للمستفيدين من خدماته مما يحقق غايات الإنماء الاجتماعي.

7- العمل على تشجيع التوفير والادخار للمؤسسات والأفراد في المملكة وإيجاد الطرق التي تحقق هذه الغاية.

8- دعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة جدا والاهتمام بها مما يعزز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يمكنكم الاتصال بالبنك عبر الرقم: رقم بنك التسليف الموحد المجاني .

آخر الأخبار من بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية الاجتماعية يستأنف التقديم على منتج نفاذ للعمل الحر في مرحلته الثانية، حيث أكد أنه تم فتح المرحلة الثانية للتقديم عليه الموجه للمواطنين القادرين على العمل ولديهم رغبه في زيادة مدخولاتهم الشهرية.