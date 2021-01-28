روسيا: اتهامات مجموعة الـ7 والدول الأوروبية لنا بشأن نافالنى تدخل غير مقبول

جدة - نرمين السيد - وكانت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، قد انضمت إلى دعوات الإفراج الفورى عن المعارض الروسى المسجون أليكسى نافالنى، مؤكدين أن "روسيا مطالبة بالوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية باحترام حقوق الإنسان وضمانها". وتتألف مجموعة السبع من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي.

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