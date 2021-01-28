فاعلية لقاح «سبوتنيك» تقترب من 100%

جدة - نرمين السيد - وقالت داريا يجوروفا، كبيرة الباحثين فى مختبر الهندسة الوراثية للكائنات الدقيقة المسببة للأمراض فى مركز"جاماليا"، إن "الكفاءة المناعية للقاح سبوتنيك تتجاوز 98% فى الوقت الحالى، وفقًا للنتائج التى لدينا، ومن حيث المناعة الخلوية، فإنها تقترب من 100%".

وتابعت:" لقد تأكدنا من سلامة اللقاح العالية، ولم نسجل أى أثر جانبى خطير مرتبط باللقاح ولا حالة وفاة واحدة قد تكون لها صلة باستخدامه".

يُذكر أن لقاح "سبوتنيك 5" هو أول مصل مسجل فى العالم للوقاية فيروس "كورونا" المستجد، وتم تطويره فى مركز "جامالى" الروسى للأبحاث الخاصة بالأوبئة وتسجيله من قبل وزارة الصحة الروسية فى أغسطس 2020.