الفاتيكان يكشف تفاصيل جديدة عن زيارة البابا فرنسيس المرتقبة لـ العراق

أعلن الفاتيكان، اليوم الخميس، أن بابا الكنيسة الكاثوليكية فرنسيس سيلتقي المرجع الديني علي السيستاني خلال زيارته العراق في شهر مارس المقبل.

ووفقا لوكالة فرانس برس الفرنسية، قال كاردينال ب‍الفاتيكان إن: "البابا فرنسيس سيلتقي بالمرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني خلال زيارته إلى العراق".

ومن المقرر أن يقوم بابا الفاتيكان بزيارة رسمية إلى العراق خلال شهر مارس المقبل، يزور فيها بغداد ونينوى وعدد من الأماكن المقدسة في البلاد.

ومن جانبه، قال بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق إن البابا فرنسيس سيلتقي السيستاني في مدينة النجف.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن الفاتيكان، أن البابا فرنسيس سيزور العراق خلال الفترة بين 5 و8 مارس المقبل، وذلك بعد توقف استمر 15 شهرا عن السفر دوليا.

قال مدير المكتب الصحفي للفاتيكان، ماتيو بروني، آنذاك، إن البابا فرانسيس قبل دعوة جمهورية العراق والكنيسة الكاثوليكية المحلية.

وأضاف برونس أن رحلة البابا، المقررة في مارس المقبل، ستستغرق أربعة أيام وتشمل أربع محافظات عراقية.

وبحسب بيان المكتب الصحفي، فإن بابا الفاتيكان: "سيزور بغداد وسهل أور المرتبط بذكرى ابراهيم ومدينة اربيل والموصل وقرقوش في سهل نينوى".

وأضاف البيان أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن خط سير رحلة البابا، مؤكدا أنه سوف "يأخذ في الاعتبار تطورات حالة الطوارئ الصحية في جميع أنحاء العالم".