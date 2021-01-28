وزير الصحة الإسرائيلي: الخروج من الإغلاق بالوضع الحالي يعتبر إهمالا

تطرق وزير الصحة الاسرائيلي يولي ادلشتاين اليوم الى طلبات وزارته تمديد الاغلاق وقال :"الخروج من الاغلاق بالوضع الحالي من انتشار الفيروس- يعتبر اهمالا"

وتابع : "وزارة الصحة لا تنوي التعاون مع العاب مثل كأن".

واضاف ادلشتاين :"المسؤولية تقع على عاتقنا جميعا، ولذلك فان زملائي في الائتلاف سيضطرون للاختيار بين استمرار بالاغلاق، او فتح كامل مع كل ما يعني ذلك".

واضاف وزير الصحة انه خلال زيارته الى مستشفى برزيلاي جنوب اسرائيل ان "موجة انتشار الفيروس ترفض الانخفاض، وعلى ما يبدو فان السبب هو الطفرة التي تنشتر في البلاد".

واضاف : "نجحنا بالسيطرة على المرض لكننا لا نرى انخفاضا بالمعطيات كما اعتدنا ان نرى بعد اسبوعين من الاغلاق".

وقال منسق مكافحة كورونا الحكومي بروفيسور "نحمان اش" :"وصلنا الى الذروة اليومية بعدد الاصابات اليومية، عددهم اكبر من الموجة الثانية وتيرة الهبوط لم يوصلنا بعد الى الذروة التي كانت في الموجة الثانية".

واضاف :"مؤشر انتشار الفيروس بلغ 0.9 وبقي ثابتا في الايام الاخيرة، وبحسب تقديرنا، ان هذا بسبب تأثير الطفرة البريطانية على مستوى انتشار الفيروس".

وحذر ايش وقال ان "ما دمنا لا زلنا لا نزى اي انخفاض بارز بعدد الحالات الخطيرة في المستسفيات، لن نتمكن من العودة الى نشاطنا، في حالة الازدحام الحالي يكون الامر مستحيلا".