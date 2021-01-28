وزير الخارجية الأمريكي يجدد التزام بلاده بأمن إسرائيل

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التزام بلاده بأمن إسرائيل، مشددا على مواصلة واشنطن العمل عن كثب معها لدفع السلام في المنطقة.

وأشاد بلينكن ،في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، بالتقدم الأخير الذي تم إحرازه في "اتفاقيات أبراهام"، كما أكد على اهتمام واشنطن ببناء المزيد من هذا التقدم، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أوردته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية اليوم /الخميس/.

وأكد بلينكن وأشكنازي ،خلال الاتصال، على الشراكة الراسخة بين أمريكا وإسرائيل، مشيرا إلى أن البلدين سيعملان معا بشكل وثيق لمواجهة التحديات المقبلة".